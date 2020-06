Nieuwe klacht over pulsvissen

De Franse actiegroep BLOOM vraagt de Europese Ombudsman om Nederland aan te pakken voor schending van het verbod op pulsvissen.

Nederland laat 22 vissersschepen nog steeds elektrisch vissen. Dat mogen dat er maar 15 zijn, stelde BLOOM maandag, omdat de afbouwregeling in het vorig jaar ingestelde verbod is beperkt tot 5 procent van de boomkorvloot. Nederland telt 305 boomkorkotters.

BLOOM is ook boos dat in april nog een Nederlandse kotter die onder Duitse vlag vaart, op pulsvissen is omgeschakeld.