Nieuwe klacht milieuactivisten tegen Nederlandse pulsvisserij

De Franse actiegroep BLOOM is opnieuw naar de Europese Ombudsman gestapt met het verzoek om Nederland aan te pakken voor schending van het verbod op pulsvissen.

Nederland laat 22 vissersschepen nog steeds elektrisch vissen. Dat mogen dat er maximaal 15 zijn, stelde BLOOM maandag.

Begin 2019 visten dankzij diverse Brusselse ontheffingen zo’n tachtig Nederlandse kotters met pulstuig. De verwachting was dat de techniek, in afwachting van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, definitief zou worden vrijgegeven. Maar dat gebeurde niet. Na een succesvolle lobby van BLOOM en kleinschalige Franse vissers besloot de Europese Unie juist om het pulsvissen te verbieden. Maximaal 5 procent van de kottervloot van een lidstaat mag er nog tot en met juni 2021 mee doorgaan.

Deze 5 procent-regeling was al in 2010 van kracht. In dat jaar kreeg Nederland toestemming om 22 kotters uit te rusten met puls. Sindsdien is de vissersvloot echter behoorlijk gekrompen. Volgens BLOOM, dat zich Europese cijfers baseert, heeft Nederland op dit moment 305 kotters in de vaart. Vijf procent komt neer op 15 schepen die nog mogen pulsvissen, redeneert de actiegroep.

BLOOM is ook boos omdat in april nog een Nederlandse kotter die onder Duitse vlag vaart, naar pulsvissen is omgeschakeld. De BRA 2 ”Butendiek” is eigendom van de familie Kraak uit Den Helder. Volgens vakblad Visserijnieuws kon de kotter worden aangepast omdat Duitsland nog niet aan het maximum van 5 procent zat. Het pulssysteem en de vistuigen heeft de onderneming overgenomen van Goereese en Urker collega’s die door het Europese verbod met pulsvissen moesten stoppen.

Eind 2018 stapte BLOOM ook al eens naar de Europese Ombudsman omdat Nederland het elektrisch vissen „illegaal” zou subsidiëren.

De pulsvisserij is in Nederland ontwikkeld en wordt vrijwel uitsluitend door Nederlandse Noordzeevissers toegepast. Vooral het vissen op tong –een van de belangrijkste soorten voor de Nederlandse kottervloot– gaat met de nieuwe techniek efficiënter dan met de traditionele boomkorvisserij. De schepen verbruiken aanzienlijk minder brandstof. Bovendien wordt de zeebodem minder beroerd.

In mei verklaarde de gezaghebbende Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) op basis van meerjarig wetenschappelijk onderzoek dat elektrisch vissen met de pulskor niet schadelijk is voor het leven in zee. De effecten op het milieu zijn juist positief. Nederlandse Europarlementariërs hebben de Europese Commissie daarom gevraagd het verbod op pulsvissen in te trekken. De Commissie evalueert het verbod komend najaar.