Nieuwe kansen voor teruggave btw op zonnepanelen

Op steeds meer daken liggen zonnepanelen. Wie ze aanschaft kan de btw terugvragen bij de fiscus. Dat geldt bij nieuwbouwwoningen zelfs voor een deel van de kosten van de dakconstructie.

Recente uitspraken van de rechter hebben dit duidelijk gemaakt. Maar wie denkt dat hij kan profiteren, moet niet te lang wachten. Het terugvragen van btw is namelijk aan termijnen gebonden.

Het recht op teruggave blijft de rechtspraak bezighouden. Dat begon in 2013, toen het Europees Hof van Justitie oordeelde dat eigenaren van zonnepanelen als btw-ondernemer kunnen worden aangemerkt. Concreet betekent dit dat zij de btw die bij de aanschaf van zonnepanelen is betaald, kunnen terugvragen.

Vervolgens heeft de Hoge Raad in 2017 uitgesproken dat voor eigenaren van zonnepanelen geen wettelijke termijn geldt voor het indienen van een verzoek om teruggave van de btw. Ook voor zonnepanelen die vóór 20 juni 2013 zijn aangeschaft, bestaat dat recht, oordeelde de Hoge Raad.

Het kabinet vond een onbeperkte termijn voor het terugvragen van btw echter niet wenselijk. Daarom geldt met ingang van 2019 dat de teruggave van btw op zonnepanelen vóór 1 juli van het jaar erop geregeld moet zijn. Wie in 2019 zonnepanelen aanschaft, heeft dus de tijd tot 1 juli 2020.

Overgangsregeling

Voor oude gevallen geldt gelukkig een overgangsregeling: wanneer een recht op teruggave vóór 1 januari 2019 is ontstaan, kan het verzoek tot 1 juli 2019 worden gedaan en daarmee nog tijdig zijn.

Met andere woorden: heeft u zonnepanelen aangeschaft in 2018 of in eerdere jaren en de aanschaf-btw nog niet teruggevraagd? Doe dan een verzoek om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte vóór 1 juli 2019. Zo kunt u nog een teruggave van btw realiseren. Wie te laat is, kan alleen nog een verzoek indienen tot ambtshalve teruggave. De inspecteur is helaas niet verplicht hier gevolg aan te geven.

Bij deze ontwikkelingen blijft het echter niet. Begin dit jaar nog zijn er twee uitspraken van rechters geweest waaruit blijkt dat kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen extra btw kunnen terugvragen, dat wil zeggen bovenop de btw op de aanschaf van de panelen. Zij kunnen namelijk ook over een deel van de bouwkosten van het dak waarop de zonnepanelen liggen de btw terugvragen. Dit kan tot het moment van oplevering van de woning.

Oplevering

Belangrijk is dat over het jaar van oplevering van de woning een aangiftebiljet wordt aangevraagd. De termijn voor het aanvragen van een aangiftebiljet loopt tot 1 juli volgend op het jaar van oplevering.

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt. Stel de gebruiksoppervlakte van een woning bedraagt 220 vierkante meter. Het dakoppervlakte voor de zonnepanelen is 40 vierkante meter. De btw in de bouwkosten van de nieuwbouwwoning bedraagt 65.000 euro. De teruggave btw bedraagt dan 40/(220+40) maal 65.000 wat uitkomt op 10.000 euro.

De staatssecretaris is tegen deze uitspraken in beroep gegaan. Het laatste woord is der an ook nog niet over gezegd.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl