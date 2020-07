Nieuwe kankermedicijnen spekken kas farmaceut AstraZeneca

AstraZeneca heeft in het eerste halfjaar een hogere omzet in de boeken gezet, dankzij nieuwe medicijnen die de Brits-Zweedse farmaceut in de markt had gezet. Onder andere nieuwe kankermedicijnen en een geneesmiddel tegen diabetes zorgden voor aanzienlijk hogere opbrengsten.

In de eerste zes maanden steeg de omzet, waarbij ook inkomsten uit samenwerkingsprojecten worden gerekend, met 12 procent tot 12,6 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een winst voor belastingen van 1,9 miljard dollar, tegenover 900 miljoen dollar een jaar eerder.

Aan de lijn van medicijnen voegt AstraZeneca binnenkort mogelijk ook een vaccin tegen het nieuwe coronavirus toe. Dit middel wordt samen met de Universiteit van Oxford ontwikkeld en zal volgens AstraZeneca zonder winstoogmerk verdeeld worden over verschillende landen. Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses besteld van dit middel, AZD1222 genaamd.

In juli verschenen onderzoeksresultaten die op een „robuuste” reactie van het afweersysteem tegen het nieuwe coronavirus wezen door het vaccin. Op dit moment zijn vervolgonderzoeken aan de gang in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika die meer inzicht moeten geven in de werking tegen Covid-19 bij verschillende doseringen.