„Nieuwe iPhones heten XS, XS Max en Xr”

De drie iPhones die Apple woensdagavond presenteert, heten XS, XS Max en Xr. De techsites ATH en The Verge hebben dat ontdekt op de site van Apple. De verwijzing is inmiddels verwijderd. Het is niet bekend of Apple de namen bewust heeft laten uitlekken, of dat er een foutje is gemaakt.

De XS Max is de meest luxe van de drie nieuwe toestellen. Hij krijgt vermoedelijk een display dat de gehele voorkant vult. Analisten denken dat hij duurder wordt dan de goedkoopste versie van de iPhone X van vorig jaar. Die kostte 999 dollar. De XS lijkt een upgrade van de X te worden, met wat verbeteringen onder de motorkap. De nieuwe iPhone Xr wordt vermoedelijk een eenvoudig instapmodel.