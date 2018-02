Nieuwe gesprekken Vodafone en Liberty Global

Telecombedrijf Vodafone en kabelaar Liberty Global zijn gesprekken begonnen over het eventueel ruilen of onderling verkopen van delen van hun activiteiten in Europa. Dat heeft Vodafone bevestigd na berichtgeving van zakenkrant Financial Times.

Het bedrijf benadrukt dat het niet gaat om algehele samensmelting. Er wordt alleen gekeken naar mogelijke deals in Europese landen waar beide bedrijven actief zijn. De gesprekken bevinden zich nog in een beginnende fase. Volgens bronnen van de krant zou het onder meer gaan over bedrijfsonderdelen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

In Nederland voegden Ziggo-moeder Liberty Global en Vodafone hun activiteiten eind 2016 al samen tot VodafoneZiggo. Vodafone-baas Vittorio Colao zei vorig jaar al eens dat Nederland in die zin een soort proeftuin is. Volgens hem kon het succes van de samenwerking hier, of juist het uitblijven daarvan, voor de bedrijven reden zijn om al dan niet ook in andere Europese landen meer samen op te trekken.