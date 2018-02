Nieuwe fraudeaanklacht tegen Barclays

Barclays heeft een extra aanklacht wegens fraude aan de broek in verband met een omstreden investeringsronde in 2008 waarbij de Britse bank in zee ging met nieuwe geldschieters uit het Midden-Oosten. Het agentschap dat ernstige fraudezaken in het Verenigd Koninkrijk onderzoekt (SFO) heeft dat de firma laten weten.

Barclays maakte in juni vorig jaar bekend dat de bank verdacht wordt van malversaties rond de financieringsovereenkomst met onder meer het staatsfonds dat de oliedollars van Qatar belegt. De deal zorgde ervoor dat Barclays, dat door de kredietcrisis bijna door zijn kapitaalreserves heen was, geen beroep hoefde te doen op staatssteun.

De manier waarop de miljardendeal tot stand kwam, riep achteraf veel vragen op bij toezichthouders. Zo werden belangrijke details over de kapitaalinjecties verzwegen voor het publiek en de aandeelhouders. Ook zouden onderhandse betalingen zijn gedaan zijn aan vertegenwoordigers van de Arabische geldschieters.

Het SFO liet destijds ook al weten dat een miljardenlening die Barclays in november 2008 verstrekte aan de Qatarese overheid, eveneens tegen het licht werd gehouden. Inmiddels is besloten dat de bank ook in verband met die transactie wordt aangeklaagd voor fraude.

Barclays laat weten zich tegen de aanklachten te zullen verweren. De bank gaat er niet van uit dat de dienstverlening aan consumenten en bedrijven erdoor in het gedrang komt.