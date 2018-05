Nieuwe eigenaar voor hoofdkantoor Unilever

Het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam heeft een nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar Real I.S. maakte bekend dat het pand in het centrum van de stad is verkocht voor een bedrag van 86,5 miljoen euro.

De verkoop behelst het pand aan het Weena 455-457, een van de grootste kantoorpanden in Rotterdam. Ook een naastgelegen gebouw en 318 parkeerplaatsen zijn onderdeel van de deal. De naam van de koper werd niet genoemd. Wel werd gemeld dat deze partij werd geadviseerd door investeerder Aegila.

De hoogbouw van het pand dat uitkijkt op het Weena is verhuurd aan Unilever. Het was- en voedingsmiddelenbedrijf huurt ongeveer 22.000 vierkante meter kantoorruimte. Hogeschool Tio huurt de laagbouw van circa 2500 vierkante meter.