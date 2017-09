Nieuwe eigenaar vetproducent Loders Croklaan

De deels Nederlandse leverancier van plantaardige oliën en vetten Loders Croklaan komt grotendeels in Amerikaanse handen. Handelaar in agrarische grondstoffen Bunge betaalt omgerekend een kleine 800 miljoen euro voor een belang van 70 procent in het bedrijf, dat nu nog eigendom is van het Maleisische concern IOI.

Loders Croklaan heeft fabrieken staan in Rotterdam en Wormerveer, en daarnaast in de Verenigde Staten, Canada, Maleisië en China. De wortels van het bedrijf gaan terug tot in de negentiende eeuw, toen in Nederland Crok & Laan werd opgericht en in Groot-Brittannië Loders. Unilever bracht die twee ondernemingen in 1970 onder een dak en verkocht het gecombineerde bedrijf in 2002 aan IOI.

Afgelopen jaar was Loders Croklaan goed voor een omzet van 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro). Het bedrijf levert oliën en vetten aan de voedingsmiddelenindustrie in meer dan honderd landen wereldwijd. Er werken in totaal ruim 1400 mensen.

Hoewel Bunge gevestigd is in White Plains in de Amerikaanse staat New York, ligt ook van dat bedrijf de oorsprong in Nederland. Het werd in 1818 in Amsterdam opgericht. In 2016 behaalde het concern een omzet van bijna 43 miljard dollar. Er werken wereldwijd zo’n 30.000 mensen.

Volgens Bunge zijn de producten van Loders Croklaan aanvullend op het eigen aanbod. De kostenvoordelen die de overname met zich meebrengt worden al in het eerste jaar geschat op minstens 15 miljoen dollar. Dat loopt op tot 45 miljoen dollar na drie jaar. Ook ziet het bedrijf mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van verduurzaming van de productie van palmolie.