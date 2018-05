Nieuwe directie voor Xenos-winkels

De nog zestig overgebleven Xenos-winkels hebben een nieuwe directie. Ludo Bijvoet is benoemd tot algemeen directeur en Barthold Boreel is de nieuwe financieel bestuurder, zo maakte het bedrijf bekend. De Xenos-filialen werden in maart door de familie Blokker overgenomen van Blokker Holding

Bijvoet was eerder topman van bakkerijketen Bakkersland. Boreel werkte in het verleden onder meer bij kledingmerk O’Neill. Ze zijn de opvolgers van respectievelijk Francine van Dierendonck en Esther Vosbeek, die hun loopbaan voortzetten buiten het concern.

In maart werd bekend dat een groot deel van de Xenos-winkels uit het straatbeeld verdwijnt. Eigenaar Blokker Holding deed alle Xenos-winkels van de hand. Daarvan werden er 110 overgenomen door de interieurketen Casa, die deze filialen omvormt tot zijn eigen formule. Die overdracht is nu formeel afgerond.