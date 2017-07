Nieuwe directeur toezicht bij DNB

Else Bos treedt volgend jaar juli toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB), waar zij de portefeuille toezicht onder haar hoede krijgt. Dat heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag laten weten.

Bos is de opvolger van Jan Sijbrand, wiens termijn dan afloopt. Hij had bij zijn aantreden in 2011 al laten weten dat hij maar een periode van zeven jaar wilde dienen.

Bos (1959) studeerde econometrie en werkte daarna ruim dertig jaar in de financiële sector, onder meer bij de banken ABN AMRO en NIBC. Sinds 2002 werkt Bos bij pensioenuitvoerder PGGM, waarvan zij sinds 2013 bestuursvoorzitter is.

Gezien de „unieke combinatie van kennis en ervaring” waarover Bos beschikt, mag zij van het kabinet meer verdienen dan eigenlijk is toegestaan voor topfunctionarissen in de publieke sector. Haar salaris is vastgesteld op maximaal 396.000 euro per jaar.