Nieuwe directeur Airbnb werkte bij de FBI

Airbnb heeft Sean Joyce benoemd tot zogeheten Chief Trust Officer. De voormalig FBI-bestuurder wordt ervoor verantwoordelijk dat mensen vertrouwen houden in de internetmarkt voor slaapplaatsen. Ook digitale veiligheid en het tegengaan van fraude horen tot zijn takenpakket.

Airbnb probeert zich met het aanstellen van deze vertrouwensdirecteur duidelijk te onderscheiden van andere techbedrijven. Zaken als privacy en veiligheid van data zijn de laatste tijd een heet hangijzer in de techwereld. Bijvoorbeeld socialenetwerksite Facebook raakte er flink door in opspraak.

„Mijn doel is om van Airbnb de meest betrouwbare online- en offline-gemeenschap in de wereld te maken”, zegt de voormalig FBI-man over zijn nieuwe baan. De functie bestond hiervoor nog niet bij Airbnb.

Joyce werkte alles bij elkaar meer dan 26 jaar bij het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), waar hij op een gegeven moment aan het hoofd stond van de internationale divisie en uiteindelijk wist op te klimmen tot plaatsvervangend directeur. Vervolgens koos Joyce voor een carrière in het bedrijfsleven. Hij ging een aantal jaar geleden aan de slag voor advies- en accountantskantoor PwC.