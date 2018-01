Nieuwe dip voor bitcoin en cryptomunten

De bitcoin en vrijwel alle andere cryptomunten zijn maandag opnieuw flink gedaald. De digitale valuta verloren in doorsnee tussen de 8 en 15 procent aan waarde na geruchten dat Zuid-Korea een hoge belastingaanslag voor cryptobeurzen voorbereidt.

President Thomas Jordan van de Zwitserse centrale bank riep daarnaast op tot meer regulering van digitale valuta. Die is volgens hem nodig, omdat de cryptomunten bij een steeds groter publiek in de belangstelling staan. „Gelijke activiteiten moeten aan dezelfde regelgeving voldoen en bitcoin en andere cryptomunten lijken op sommige andere investeringsinstrumenten.” Zwitserland heeft een werkgroep opgezet die naar toezicht op digitale valuta’s kijkt.

Vorige week gingen digitale munten nog veel harder onderuit. Sinds de bekendste cryptomunt bitcoin in december ruim 20.000 dollar waard werd, verloor die munt ongeveer de helft van zijn waarde. De koers schommelde sindsdien tot de recentste dip rond de 11.000 dollar.

De grootste bank van Noorwegen, Nordea, maakte maandag bekend een verbod in te stellen voor zijn personeel op het handelen in bitcoins en andere cryptovaluta’s. Dat zou nodig zijn om het risico van de munten te beteugelen. De bank wees op het gebrek aan regulering. Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor personeel dat al in het bezit is van digitale munten.