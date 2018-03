Nieuwe centralebankpresident China benoemd

China heeft een nieuwe president van de centrale bank benoemd. Vicevoorzitter Yi Gang gaat leiding geven aan de People’s Bank of China (PBOC).

Zijn benoeming is goedgekeurd door het Chinese parlement. Yi is de opvolger van Zhou Xiaochuan die vijftien jaar aan het roer heeft gestaan bij de centrale bank van de tweede economie van de wereld. De zestigjarige Yi heeft onder meer gestudeerd in de Verenigde Staten. Hij was sinds 2008 vicevoorzitter bij de centrale bank. Door zijn benoeming laat China zien dat het huidige beleid van de PBOC zal worden doorgezet.

Verder werd bekend dat de economische topadviseur Lui He (66) van president Xi Jinping is benoemd tot vicepremier. President Xi begint aan zijn tweede periode van vijf jaar. Met het nieuwe team moeten de hervormingen van de Chinese economie verder vorm krijgen.