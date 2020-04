Nieuwe CBOB-voorzitter: Privéleven onder druk bij binnenvaart

Tijd voor rust en familiecontact moet ook in de economische recessie de aandacht van schippers blijven houden. Dat vindt de dinsdag benoemde voorzitter Marco Oosterwijk van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)

Stellige uitspraken wil Oosterwijk (43) tijdens het gesprek niet doen als het gaat over zijn voornemens als voorzitter van de CBOB. Evenmin wat betreft zijn rol die hiermee samenhangt als toekomstig bestuurslid binnen binnenvaartbranchevereniging BLN-Schuttevaer. De voormalige schippersbond CBOB maakt hier als ledengroep onderdeel van uit. Oosterwijk: „Ik sta aan het begin. Eerst wil ik zorgvuldig mijn functie als voorzitter verkennen en vormgeven.”

Zelf heeft de SGP-wethouder van de gemeente Ridderkerk –daarvoor was hij dat in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel– een klassiek christelijke visie op de zondagsrust, als lid van de oud gereformeerde gemeente in Nederland. Officieel staat de CBOB daar ook voor. „Maar de achterban is breed. Onze leden kiezen allerlei verschillende manieren om de zondag in te vullen. Een deel hiervan vaart zeven dagen per week, anderen willen dat juist niet. In elk geval maken we ons er hard voor dat zondagsarbeid nooit een verplichting voor schippers zal worden.”

Binnen de breedte van de zogeheten ledengroep binnen BLN-Schuttevaer, en straks als BLN-bestuurslid, wil Oosterwijk verbinden. „Ik wil mij dienend opstellen. Ik ben nu voorzitter van een brede achterban, niemand uitgezonderd. Voor mij is dat niet nieuw; ik heb een sociaal hart. Samen ontdekken wat elkaar verbindt, lukt bijna altijd. Dat deed ik eerder als SGP-raadslid in Krimpen aan den IJssel, en sinds ik wethouder ben zeker. Dat wil ik nu ook gaan doen binnen de CBOB, binnen BLN en als bestuurslid richting de overheid.”

Sociaal

In ieder geval wil Oosterwijk dat juist de CBOB binnen BLN-Schuttevaer de aandacht voor het privéleven zal blijven benadrukken. „Dat is altijd een kernelement van de bond geweest. In de logistieke sector zie ik steeds minder aandacht hiervoor. Onze ledengroep wil tegenwicht bieden aan de macht van financiële belangen. Aan de ene kant willen we economische vraagstukken behartigen, aan de andere kant ook aandacht blijven vragen voor de mens als sociaal schepsel.”

Grote economische uitdagingen die Oosterwijk ziet, zijn de verduurzaming van de binnenvloot, de aanwas van jongeren en voldoende ligplaatsen. „Maar als CBOB’er wil ik erop wijzen dat er méér is. Een van onze belangrijkste speerpunten is de waarde van het gezin, en zijn kwetsbaarheid. Bij mijn familie en de schippers die ik in de achterliggende maanden gesproken heb, zie ik de worsteling om een evenwicht tussen werk en het sociale leven te bewaren. Daarom zal de CBOB altijd de drang naar de zevendaagse 24-uurseconomie blijven tegengaan.”

Hij vindt het belangrijk om dit standpunt binnen BLN helder te verwoorden. „Als dit ons lukt, is er geen tegenstelling tussen de belangen van kerkelijke en onkerkelijke schippers. Daar zijn we namelijk op gericht: om binnen de BLN het goede voor heel de binnenvaart te zoeken.”

Oosterwijk zat zeventien jaar lang in het bestuur van het Krimpense schippersinternaat Driemaster en later in Stichting Limena, een reformatorisch schippersinternatencollectief met drie locaties: Krimpen aan den IJssel, Dordrecht en Werkendam. Verder werkte hij vijftien jaar in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk, als operationeel leidinggevende bij Zeehavenbedrijf Dordrecht, oftewel ZHD Stevedores. Grondlegger Jacob Oosterwijk was een broer van zijn grootvader.

Veelomvattend

De afgelopen maanden breidde hij zijn kennis van de binnenvaart nog verder uit. Maar Oosterwijk ziet de vraagstukken van de binnenvaart als te veelomvattend om ooit in zijn eentje te doorgronden. „Ze vragen om veel deskundigheid. Die is er binnen BLN-Schuttevaer gelukkig volop.”

Over de recessie vanwege de impact van het coronavirus zegt Oosterwijk: „Ik hoop dat de bevaarbaarheid niet ter discussie zal komen te staan. Daarom ben ik blij dat minister Van Nieuwenhuizen het belang ervan inziet dat onze sector aan de slag blijft. Momenteel zitten de schippers in een beroerde hoek doordat de lading vanuit China stilligt, net als de bedrijvigheid in Europa. Ik hoop dat dit gaat kantelen. De ladingstromen vanuit China komen intussen op gang, maar voor ze hier zijn duurt het weer even. En het economisch perspectief in Europa is nogal onzeker.”

De Krimpenaar zou eind mei tijdens de algemene ledenvergadering van de binnenvaartsbond voorgedragen worden, als opvolger van de Barendrechtse burgemeester Jan van Belzen, maar vanwege het huidig verbod op georganiseerde samenkomsten gaat dit niet door. „We hebben nu de stemming digitaal laten plaatsvinden.” Binnenkort volgt zijn benoeming in het BLN-bestuur.