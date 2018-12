Nieuwe cao voor werknemers in orgelbouwsector

CNV Vakmensen heeft met de werkgevers in de orgelbouwbranche, verenigd in de beroepsvereniging VON, een nieuwe cao afgesloten voor hun personeelsleden.

Dat maakte de vakbond vrijdag bekend. De cao gaat op 1 januari 2019 in en heeft een looptijd van drie jaar. De betrokken werknemers ontvangen in die periode telkens op 1 april een loonsverhoging van 2,5 procent, wat neerkomt op een totale stijging van 7,5 procent. Verder worden de huidige jeugdlonen voor 16- en 17-jarigen afgeschaft. Op initiatief van de vakbond krijgen alle medewerkers eens in de drie jaar de mogelijkheid bij James Loopbaan, een gespecialiseerd bureau voor loopbaanontwikkeling, een loopbaangesprek te voeren.

Erik Maas, die namens het CNV de onderhandelingen heeft gevoerd, noemt de Nederlandse orgelbouw een „kleine, maar innovatieve en boeiende bedrijfstak.” „Zij opereert internationaal. Vanuit ons land worden er aan tal van landen, van Japan tot Amerika, orgels geleverd en daar onderhouden en gerestaureerd. Daarbij worden allerlei nieuwe technieken gebruikt. Maar ook in Nederland zelf wordt er veel geïnvesteerd.”

Om belangstellenden voor een baan in deze sector kennis te laten maken met de activiteiten van de orgelbouwers, wordt volgend jaar een zogenoemde dag van de orgelbouwer georganiseerd.

De leden van CNV-Vakmensen moeten nog instemmen met het bereikte cao-akkoord.