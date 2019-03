Nieuwe cao IKEA zonder handtekening FNV

IKEA Nederland heeft een nieuwe cao afgesloten met de ‘eigen’ Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (WIM). Vakbond FNV die ook aan tafel zat, zet geen handtekening onder de afspraken met het woonwarenhuis. FNV sluit acties niet uit.

Vakbondsbestuurder Marian Beldsnijder zegt dat FNV meer loonsverhoging eiste. Ook zou IKEA volgens haar extra maatregelen moeten nemen om de werkdruk te verlichten. Komende tijd wil ze kijken of de bond dat laatste punt er alsnog door kan krijgen, door overleg met IKEA en zo nodig via acties.

Beldsnijder benadrukt dat FNV door de gang van zaken niet buitenspel gezet wordt. Het is in het verleden al eens eerder gebeurd dat IKEA een cao alleen met WIM afsloot, zonder handtekening van FNV.

De afspraken tussen IKEA en WIM gelden voor alle ruim 6000 IKEA-medewerkers in Nederland. De cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober vorig jaar. De partijen zijn een gemiddelde loonstijging van 5,4 procent over de gehele periode overeengekomen.