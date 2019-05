Nieuwe cao distributiemedewerkers Albert Heijn

De leden van vakbond CNV hebben in meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao distributiecentra bij Albert Heijn. Daarmee is de nieuwe tweejarige cao voor de circa 5000 distributiemedewerkers van de grootgrutter uit Zaandam een feit.

„Nu onze leden akkoord zijn ontstaat er rust, zekerheid en duidelijkheid voor de werknemers”, zegt CNV-bestuurder Martijn den Heijer. Door de technologisering bij de distributiecentra verandert er volgens hem veel in het werk. Werknemers van wie de functie door deze ontwikkeling komt te vervallen komen nu in aanmerking voor nieuwe functies. Ook zijn afspraken gemaakt over scholing van personeel en loonsverhoging.

Vakbond FNV noemde het eindbod van het supermarktbedrijf eerder nog mager. „AH biedt te weinig loon om een cao-akkoord te sluiten. Met praten komen we nu niet verder. Een cao met beter loon bereiken we alleen met stevige acties”, stelde de bond. FNV-leden konden wel stemmen over het eindbod. De uitslag daarvan is nog niet naar buiten gebracht.