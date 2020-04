Nieuwe boksronde over inzet EU-middelen

De EU-ministers van Financiën vergaderden dinsdag per video over welke middelen de EU kan inzetten om de klap van de coronacrisis op te vangen. Minister Wopke Hoekstra deed mee aan het overleg dat om 15.00 uur begon.

De relaties tussen de zuidelijke landen en de noordelijke zijn zeer gespannen. Nederland en Duitsland wordt verweten niet solidair te zijn met het zwaar door het coronavirus getroffen Italië en Spanje. Den Haag vindt dat zij juist te snel en gemakkelijk goedkope financiering proberen te krijgen.

Er ligt een „ambitieus pakket” ter discussie, waaronder het Nederlandse idee om een fonds op te zetten dat vrijwillig gevuld wordt met giften uit de EU-landen. In het pakket wordt gerept van een omvang van 7,5 miljard terwijl Hoekstra tussen de 10 en 20 miljard voor ogen heeft.

Op tafel ligt ook het plan van de Europese Commissie om 100 miljard euro op de kapitaalmarkt te lenen om ontslagen te voorkomen. Lidstaten kunnen dan bij de Commissie gunstig lenen om tijdelijke uitkeringen en werktijdverkorting te financieren. Het voorstel om via de Europese Investeringsbank (EIB) 200 miljard extra in de EU te pompen kan waarschijnlijk op steun van allen rekenen.

De Eurogroep neemt met enige goede wil het besluit om het Europees noodfonds (ESM) in te zetten. Het fonds heeft een leencapaciteit van 410 miljard euro. Daarvan zou een deel snel vrij kunnen worden gemaakt voor lidstaten in nood. Nederland vindt dat in een later stadium die landen hun economie moeten herstructureren. Italië is pertinent tegen voorwaarden.

Ten slotte wil een aantal zuidelijke lidstaten een herstelfonds opzetten dat euro-obligaties gaat uitgeven. Nederland, maar ook Duitsland, is fel tegen eurobonds, omdat dan gezamenlijk miljardenschulden worden aangegaan.