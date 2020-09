Nieuwe baas VNO-NCW pleit voor ‘van-werk-naar-werk’-aanpak

Met een van werk-naar-werk-offensief mensen aan een nieuwe baan helpen vóór ze werkloos worden. Daarvoor pleit Ingrid Thijssen, die vanaf Prinsjesdag het stokje overneemt van Hans de Boer als voorzitter van VNO-NCW. Ze zegt dat zaterdag in een interview met het AD.

„De traditie is nu dat we eerst afscheid nemen van mensen. Ze landen in de werkloosheid en vanuit een uitkering komen ze uiteindelijk in een nieuwe baan terecht. Terwijl het veel beter zou zijn om die barman die nu ontslagen wordt meteen verwarmingsinstallateur te laten worden”, schetst Thijssen. Werkgevers zouden in dat proces niet zozeer moeten kijken naar diploma’s, maar naar de aanleg van iemand en die dan opleiden. „Voor om- en bijscholing is ook gewoon geld beschikbaar, maar werkgevers moeten wel geholpen worden die potten te vinden.”

De nieuwe werkgeversvoorzitter stelt dat we nu in de grootste crisis sinds de jaren 30 van de vorige eeuw leven. „Er gaan heel veel mensen hun baan verliezen, maar het goede nieuws is dat er in veel sectoren ook tekorten zijn, zoals de zorg, de techniek en het onderwijs.” En: „Voordat de coronacrisis uitbrak zaten we al met het vraagstuk dat er door robotisering en digitalisering banen zouden verdwijnen. Deze recessie maakt de noodzaak om mensen van werk naar werk te begeleiden alleen maar groter.”

Thijssen (52) is de eerste vrouwelijke voorzitter van de werkgeversorganisatie. Ze was hiervoor topvrouw van netwerkbeheerder Alliander en onder meer commissaris van het Havenbedrijf Rotterdam. Eerder was zij ook directievoorzitter van NS Reizigers.