Nieuwe baan Camiel Eurlings

Camiel Eurlings is benoemd tot directeur bij investeringsmaatschappij Knighthood Capital. Hij vervulde al een adviesfunctie bij het investeringsfonds sinds 2018. Voordien stond hij aan het roer van KLM, waarvan hij in 2014 de afscheid nam. In de periode tussen 2007 en 2010 was hij minister van Verkeer en Waterstaat. Ook was Eurlings van 2013 tot en met begin 2018 lid van het IOC.

Volgens de voorzitter van de investeringsmaatschappij, James Hogan, is Eurlings een waardevolle toevoeging. „Naast zijn expertise op het vlak van luchtvaart en horeca, zal zijn ervaring in de samenwerking tussen de overheid en de private sector goed van pas komen in onze projecten.” Hogan is de voormalige topman van luchtvaartmaatschappij Etihad Airways, die momenteel in financiële problemen verkeert.

Knighthood Capital heeft vestigingen in Abu Dhabi, Genève en op Malta. Het fonds heeft onlangs ruim 35 miljard dollar opgehaald voor toekomstige investeringen.