Nieuwe advocaat voor gevallen Nissan-topman

TOKIO (ANP/BLOOMBERG).Carlos Ghosn, de gevallen topman van zowel Nissan als Renault, heeft een nieuw juridisch team om zich heen verzameld. Ghosn zit al maanden vast in een Japanse cel op verdenking van fraude. Hij hoopt door de advocatenwissel zijn verdediging tegen de beschuldigingen van financieel wangedrag te versterken.

In een verklaring hebben de vorige advocaten van Ghosn laten weten hem niet meer te zullen vertegenwoordigen. Uit de email aan de rechtbank valt niet op te maken of de advocaten opstappen of dat Ghosn ze aan de kant heeft geschoven. Het lukte de juristen eerder niet om Ghosn op borgtocht vrij te krijgen.

Nissan zette in november Ghosn aan de kant wegens financieel wangedrag. Ook Renault heeft inmiddels afscheid van hem genomen. De Franse automaker zou bovendien op het punt staan 30 miljoen euro aan beloningen en vertrekregelingen voor zijn voormalige topman te schrappen. Het gaat daarbij onder meer om een aandelenpakket dat Renault Ghosn als prestatiebonus toewees, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen.

Mocht Ghosn schuldig worden bevonden aan de fraude, dan wacht hem mogelijk een gevangenisstraf van tien jaar. Ghosn zelf ontkent nog altijd iets verkeerd te hebben gedaan.