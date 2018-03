Nieuwe acties Transavia in de maak

Passagiers van Transavia moeten zich voorbereiden op nieuwe acties. Vakbond VNV slaagde er niet in een oplossing te vinden met de luchtvaartmaatschappij over de in de ogen van piloten te ongunstige roosters.

Een woordvoerder van de VNV zei dat het overigens nog geen uitgemaakte zaak is dat piloten weer het werk neerleggen zoals vorige week maandag. „Het zou ook kunnen dat we gaan flyeren of stiptheidsacties organiseren.” Wanneer de knoop daarover wordt doorgehakt, is nog niet bekend.

Bij de recente staking door piloten op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Daarvan werden zo’n 12.000 reizigers de dupe. De VNV is van mening dat piloten te vaak geconfronteerd worden met roosterwijzigingen op het laatste moment. Daar zou hun gezins- en privéleven onder lijden.

Na de werkonderbreking gingen de pilotenbond en Transavia weer om de tafel, maar die gesprekken die eerder nog „constructief” werden genoemd bleken vruchteloos. „We hebben twee dagen gesproken maar dat is toch weer vastgelopen”, aldus de VNV-zegsman.

Transavia beweert dat over verbetering van de roosters wel degelijk overeenstemming is bereikt, maar dat de onderhandelingen uiteindelijk spaak liepen op de loonparagraaf. De maatschappij stelt voor een onafhankelijke bemiddelaar aan te laten schuiven om de onderhandelingen vlot te trekken.