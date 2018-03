Nieuwe acties dreigen in streekvervoer

Buschauffeurs en andere bestuurders in het streekvervoer dreigen met nieuwe acties. Het verbeterde onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao voor de 12.000 werknemers in de sector is door leden van FNV naar de prullenbak verwezen.

Op 4 januari reden in het hele land nauwelijks streekbussen en regionale treinen wegens stakingen voor een nieuwe cao. Sindsdien gingen de bonden en werkgevers opnieuw om de tafel, maar het nieuwe akkoord kon de achterban van FNV dus niet bekoren. FNV wil nu zo snel mogelijk opnieuw in gesprek over de cao en sluit acties niet uit.

FNV-bestuurder Paula Verhoef is niet verbaasd over de afwijzing door de leden. „Het wantrouwen richting werkgevers zit diep bij de mensen en dat is niet gek. De werkdruk is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Buschauffeurs willen echt keiharde garanties dat het vanaf nu anders wordt.”

Volgens de bond houdt de toegenomen werkdruk verband met de marktwerking in het streekvervoer. De provincies zouden als opdrachtgever voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten, waarna streekvervoerders te goedkoop inschrijven bij aanbestedingen en de kosten vervolgens afwentelen op de werknemers.

De mogelijke acties hebben overigens niets te maken met het donderdag afgewezen cao-eindbod voor medewerkers van de vervoerbedrijven Arriva en Keolis. Die zogeheten Cao Multimodaal geldt slechts voor de ongeveer 1500 medewerkers in gebieden waar van oorsprong buitenlandse vervoerders actief zijn met zowel bussen als treinen. Ook die medewerkers zinnen op actie.