Nieuwbouwwoningen in 2020 fors duurder door duurzaamheidsregels

Door strengere duurzaamheidsregels wordt het kopen van een nieuwbouwwoning volgend jaar fors duurder. Afhankelijk van het woningtype, kan de koopprijs 19,5 procent hoger ligger dan in 2018.

Dit blijkt uit woensdag gepubliceerde gegevens van dataleverancier BDB. Woningbouwers gebruiken de berekeningen van het bureau om de prijzen van nieuwbouwprojecten vast te stellen.

Aangescherpte Europese regelgeving schrijft woningbouwers voor dat nieuwe woningen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutraal (BENG) moeten worden gebouwd. Vorig jaar juli werd de wet al van kracht dat nieuwe woningen gasloos moeten worden opgeleverd. De opeenstapeling van milieu-eisen heeft haar weerslag op het prijskaartje dat aan een nieuw op te leveren woning hangt.

Deze eisen zouden voor een totale stijging kunnen zorgen van 16,5 procent voor de prijs van een nieuw te bouwen eensgezinswoning. De prijs voor een nieuwe portiek- of galerijwoning kan met 19,5 procent toenemen.

De alsmaar stijgende prijzen van bouwmateriaal en arbeid zijn niet in het kostenplaatje verrekend. De bouwsector kijkt daarnaast met spanning naar de ontwikkelingen in de stikstofkwestie. De algemene verwachting is dat deze de prijzen verder zullen opdrijven.

Toch plaatst BDB ook een nuance in het rapport. De techniek staat niet stil, dus zal het bijna-energieneutraal bouwen op termijn eenvoudiger en daarmee goedkoper kunnen worden. Daarbij sluit de dataleverancier niet uit dat bijvoorbeeld warmtepompen ook rendabeler worden.

Ombouw

Nieuwbouw leverde vorig jaar 67.000 woningen op, meldde het CBS woensdag. Door het transformeren van bestaande panden –vaak leegstaande kantoorgebouwen– kwamen daar nog eens 13.000 woningen bij. Dit levert wel vooral kleine woningen op: 43 procent heeft een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter. De bewoners hiervan zijn vaak jong en alleenstaand.