„Nieuwbouwwoningen groter en duurder”

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2015 weer groter en dus ook duurder, omdat grotere huizen meer winst opleveren voor projectontwikkelaars. Dat schrijft het Economisch Bureau van ING in een onderzoek over de bouwsector.

Volgens ING steeg de gemiddelde vloeroppervlakte van nieuwbouwwoningen van 185 vierkante meter in 2015 naar 199 vierkante meter in 2018. Samen met de toenemende vraag naar woonruimte leidt dit tot stijgingen van de gemiddelde koopprijs van nieuwbouw, met bijna 13 procent in 2018. Dat is een sterkere prijsstijging dan bij bestaande woningen. Nieuwbouw wordt door het afnemend aanbod van bestaande woningen eerder een optie voor woningzoekenden, stelt de bank.

“Het duurt bij nieuwbouw vaak wel ruim een jaar voordat de koper ook daadwerkelijk de sleutel krijgt. Dit leverde voorheen, tijdens de crisis, voor kopers extra onzekerheid op, want zij wisten dan niet of zij dan nog wel hun oude huis konden verkopen en tegen welke prijs’‘, aldus econoom Maurice van Sante van ING. ’‘In de huidige krappe woningmarkt maken potentiële kopers van nieuwbouw zich daar minder zorgen om.’’