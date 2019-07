Nieuwbouwhuis almaar duurder

Nieuwbouwwoningen stijgen harder in prijs dan bestaande woningen, al voor het zesde kwartaal op rij. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen cijfers en die van het Kadaster.

In het eerste kwartaal van dit jaar was de prijstoename van nieuwbouwwoningen bijna 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Bestaande woningen stegen in die periode met zo’n 8 procent in prijs. Nieuwbouw wordt sinds 2014 elk jaar duurder.

Makelaarsvereniging NVM waarschuwde vorige week dat nieuwbouwwoningen onbetaalbaar worden. Volgens de organisatie liggen ambitieuze beleidsmaatregelen als gasloos bouwen en oplopende kosten voor grond, personeel en constructie daaraan ten grondslag. Daarnaast is er in de huidige krappe woningmarkt heel veel vraag naar nieuwbouwwoningen.

De NVM concludeerde op basis van eigen cijfers dat in het tweede kwartaal van dit jaar een gemiddelde nieuwbouwwoning 387.000 euro kostte, wat 17 procent duurder was dan een jaar daarvoor. Hiermee ligt het verschil met een gemiddelde bestaande woning al twee kwartalen op meer dan 80.000 euro, aldus de makelaarsorganisatie.