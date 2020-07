Nieuwbouw wordt wederom duurder

Nieuwbouwwoningen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar wederom duurder geworden. Dat meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van de jongste cijfers. Mede door de hogere prijzen voor nieuwbouwwoningen stijgen de huisprijzen in Nederland opnieuw harder dan het Europees gemiddelde, merken de instituten op.

In de eerste drie maanden van dit jaar nam de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld met 4,8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dat is wel de kleinste stijging sinds 2016. In het voorgaande kwartaal werd nieuwbouw 7,4 procent duurder.

Gekeken over alle koopwoningen, dus inclusief bestaande huizen, was er volgens het CBS sprake van een prijsstijging van 6,3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is een hardere stijging dan in Europa, waar koopwoningen gemiddeld 5,5 procent in prijs toenamen. Luxemburg kende met 14 procent de grootste stijging van de huizenprijzen in het eerste kwartaal. Hongarije was het enige land waar de huizenprijs daalde op jaarbasis.

Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) werd een gemiddelde nieuwbouw in het tweede kwartaal 9 procent duurder vergeleken met het jaar daarvoor. Gemiddeld telde een koper 401.000 euro neer voor een nieuwe stek, aldus de makelaars.