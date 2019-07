‘Nieuwbouw onbetaalbaar door wirwar regels’

Door de grote stapeling van regels worden nieuwbouwwoningen onbetaalbaar. Daarvoor waarschuwt makelaarsvereniging NVM. Ambitieuze beleidsmaatregelen als gasloos bouwen en andere lokale voorschriften, maar ook oplopende kosten voor grond, personeel en constructie, zorgen ervoor dat prijzen door het dak gaan.

In het tweede kwartaal van dit jaar werden 13 procent minder nieuwbouwwoningen verkocht in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste daling in de voorbije anderhalf jaar toen continu sprake was van dalende verkopen. Volgens de NVM schrikken de hoge prijzen kopers af.

Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning moest volgens de NVM in het tweede kwartaal van dit jaar 387.000 euro worden betaald. Dat betekent een prijsstijging met 17 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het verschil met een gemiddelde bestaande woning is al twee kwartalen meer dan 80.000 euro. De NVM noemt dat grote verschil een „echt probleem” en wijst met een beschuldigende vinger naar overheidsbeleid.

Scheidend NVM-voorzitter Ger Jaarsma benadrukt dat de oplossing voor het tekort aan woningen niet in regelgeving, maar in het toevoegen van aanbod zit. „Bouwen, bouwen, bouwen”, roept hij. „Er moet snel meer betaalbaar aanbod komen.”

Het algemene beeld van de woningmarkt in het tweede kwartaal is volgens de NVM heel positief. Prijzen stijgen in doorsnee wat minder hard. Er zijn meer transacties en het aanbod nam toe. Voor het eerst in twee jaar lag het aantal verkochte bestaande koopwoningen op jaarbasis ook hoger.

Het voorbije kwartaal wisselden bijna 39.200 woningen van eigenaar bij NVM-makelaars. Dat betekende een stijging van 1,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Volgens Jaarsma zien ook steeds meer huiseigenaren in dat het nu een goed moment is om hun woning te koop te zetten.

De situatie in Amsterdam, waar op jaarbasis bijna 22 procent meer woningen werden verkocht, noemt de NVM opvallend. Daarbij waren huizen in doorsnee 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Volgens de NVM ligt de oorzaak mede buiten de ring waar in verhouding meer woningen werden verkocht dan een jaar eerder. Die huizen zijn doorgaans goedkoper. Binnen de ring stijgen prijzen nauwelijks nog.