NIeuwbouw huizen blijft fors achter

Het kabinet haalt tot en met 2024 bij lange na niet zijn doel van 75.000 nieuwe woningen per jaar. Dit jaar komen er slechts 60.000 huizen bij.

Dat blijkt uit cijfers die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag heeft gepubliceerd. Pas vanaf 2022 kan de bouw weer een sterke groei tegemoet zien, voorspellen de onderzoekers in hun rapport.

Veel bouwplannen kwamen stil te liggen toen de Raad van State eind mei 2019 het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig verklaarde. Ook kreeg de sector te maken met strengere regels voor de verwerking van grond waar de chemische stoffen PFAS in zit. Vooral de nieuwbouw van woningen en de wegenbouw werden zwaar getroffen.

De maatregelen van het kabinet om de vergunningverlening weer op gang te brengen hebben tijd nodig. Vaak is een regionale uitwerking vereist. De woningbouw zal daar nog een tijd vertraging van ondervinden.

De problemen met stikstof en PFAS zijn niet de enige oorzaak van de krimp in de bouw, reageert CDA-Kamerlid Erik Ronnes op BNR. „Al voor de uitspraak van de Raad van State liep de vergunningenafgifte terug. Dat had met name te maken met een tekort aan bouwlocaties. Daar moet meer op worden ingezet.”

Terugval

Het EIB raamde eerder al dat het aantal opgeleverde huizen in 2020 zal terugvallen van 63.000 naar 60.000 om volgend jaar verder te dalen richting 55.000. De nieuwbouwproductie kan waarschijnlijk vanaf 2022 weer met 7 procent op jaarbasis groeien. Tegen het eind van 2024 worden er 70.000 nieuwe huizen opgeleverd, schrijven de onderzoekers.

Dat betekent dat het kabinet zijn doelstelling –het bouwen van 75.000 woningen per jaar– de komende vijf jaar niet zal halen. De spanning op de woningmarkt blijft dus aanhouden. Een ruimer aanbod valt namelijk niet te verwachten omdat de nieuwbouw ook een flinke achterstand heeft weg te werken. Daarnaast blijft het aantal huishoudens stijgen. Makelaarsvereniging NVM meldde onlangs dat de woningmarkt met een tekort van 294.000 huizen kampt.

Door de situatie zullen niet alleen starters op de woningmarkt moeite houden om een huis te vinden. Ook voor de groeiende groep ouderen zijn er te weinig geschikte woningen, concludeerde de Taskforce Wonen en Zorg dinsdag in een rapport. Het samenwerkingsverband roept zorgorganisaties, gemeenten en woningcorporaties op tot actie. „De vraag naar seniorenhuisvesting, maar ook naar zorgvastgoed, neemt veel sneller toe dan we ooit gedacht hadden. Slechts 10 tot 15 procent van de gemeenten heeft iets in hun woonvisie opgenomen over de vergrijzing”, aldus Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland.

Volgens het EIB zijn de vooruitzichten voor de bouw op de langere termijn nog steeds goed. Ook de werkgelegenheid in de sector blijft komende jaren, op een dip in 2021 na, waarschijnlijk in de lift zitten.

FNV: steek geld in duurzame innovaties voor behoud banen bouw

„Bouwsector krimpt en ook volgend jaar is er nog geen groei”