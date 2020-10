Nieuw systeem moet treinen veiliger maken

Een gestandaardiseerd Europees treinsysteem maakt het spoor straks nog veiliger. In 2040 moeten alle treinen in Nederland met het zogeheten European Rail Traffic Management System (ERTMS) rijden. Het kabinet trekt daar in totaal 7 miljard euro voor uit.

Het systeem moet de concurrentiepositie van de trein ten opzichte van de luchtvaart en het wegverkeer verbeteren, stelt Wim Knopperts, programmadirecteur ERTMS bij spoorbeheerder ProRail, die de uitrol van het systeem coördineert. Met het systeem kunnen treinen in de toekomst dichter op elkaar en dus vaker rijden, en het legt de basis voor autonoom rijden, verwacht Knopperts.

Het treinsysteem wordt woensdag en donderdag besproken op het virtuele congres RailTech Infra Forum. Wijnand Veeneman, vervoersonderzoeker aan de TU Delft, zegt dat het systeem de verouderde treinbeveiliging in Nederland vervangt, maar ook de „lappendeken” aan Europese systemen. Via een draadloze verbinding stuurt het ERTMS-systeem straks informatie heen en weer tussen de infrastructuur en treinen. Dat systeem moet ervoor zorgen dat elke trein in de EU „in één klap door moet kunnen rijden.”

In 2040 moet het hele Nederlandse spoorwegnet op ERTMS rijden. Tot 2030 gaat er 2,5 miljard euro naar het ombouwen van 1300 treinen en locomotieven, het opleiden van zo’n 15.000 mensen en het ombouwen van 350 kilometer spoor. Het gaat om trajecten in Brabant, het traject van Schiphol naar Lelystad en van Eindhoven richting Utrecht.

Daarna komt er meer geld beschikbaar. Vanaf 2030 tot 2050 is er jaarlijks 100 miljoen euro extra voor het bestaande beheer- en onderhoudsgeld voor het spoor voor het ERTMS-systeem.

Haken en ogen

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de invoering, zoals de bereidheid tot investeren in het systeem bij goederenvervoerders. Dat komt omdat zij grotendeels voor de ombouwkosten van hun eigen materieel opdraaien, zegt Knopperts.

Voor treinbouwers is het nieuwe systeem ook een opgave vanwege de toenemende vraag, verwacht Knopperts. „De komende tien jaar wil iedereen dit systeem hebben, de capaciteit in de industrie is beperkt. Of ons dat parten gaat spelen is nog onbekend, maar we letten er wel op.”