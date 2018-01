Nieuw record huizenverkoop in vierde kwartaal

In Nederland zijn afgelopen kwartaal ruim 66.000 woningen verkocht. Dat is het hoogste aantal ooit, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Met het nieuwe record is een bedrag gemoeid van bijna 18 miljard euro.

De huizenverkoop overtrof in oktober, november en december het oude record van het derde kwartaal ruimschoots. Toen verwisselden er nog ruim 61.000 woningen van eigenaar. In het vierde kwartaal van 2016 werden er nog iets minder dan 61.000 huizen van de hand gedaan.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldde onlangs nog dat de woningverkopen afgelopen kwartaal voor het eerst in tijden lager waren dan een jaar eerder. De makelaars baseren zich voor hun cijfers altijd op het moment dat het koopcontract van een huis wordt getekend. Het Kadaster registreert de transacties van koopwoningen pas later, wanneer de notaris deze laat inschrijven en het CBS baseert zich op die cijfers.