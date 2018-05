Nieuw onderzoek naar sjoemeldiesels Audi

Automaker Audi, onderdeel van Volkswagen, is opnieuw in opspraak geraakt vanwege het mogelijk installeren van sjoemelsoftware in zijn auto’s. Het gaat om de modellen Audi A6 en A7 die sinds 2014 van de band rolden en zijn uitgerust met een zescilinder dieselmotor. Duitse autoriteiten inmiddels een onderzoek begonnen.

Met behulp van de software kunnen emissietesten worden gemanipuleerd. De auto’s zouden in werkelijkheid minder schoon zijn, dan tijdens de testen. Het zou in eerste instantie gaan om ongeveer 60.000 auto’s waarvan er circa 33.000 in Duitsland op de weg rijden. Mogelijk gaat het om meer auto’s.

Volkswagen kwam een aantal jaren geleden in kwaad daglicht te staan doordat het met illegale software uitstoottesten manipuleerde. De Duitse automaker gaf toe dat wereldwijd 11 miljoen auto’s uitgerust waren met dergelijke software. De kwestie zorgde voor een miljardenstrop voor het bedrijf.