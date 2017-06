Nieuw huis zonder gasaansluiting mag

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet, gaat per 1 januari 2018 verdwijnen.

Hiermee neemt het kabinet „een belangrijk stap” in het terugdringen van de CO2-uitstoot, blijkt uit een wetswijziging die minister Kamp (Economische Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. „Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Want een groot deel van de CO2-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen”, stelt Kamp.

Alternatief

Het kabinet stelt wel de voorwaarde dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar moet zijn die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien.

Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet vervalt, is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden, stelt het kabinet. Hoe die overstap precies vorm kan krijgen, is nog niet bekend vanwege het ontbreken van juridische kaders.

Twee derde

Vorige maand stelde Natuur & Milieu in een rapport dat nog altijd twee derde van de nieuwbouwwoningen een gasaansluiting meekrijgt en dus met gas wordt verwarmd.

Bijna een kwart krijgt een aansluiting op een lokaal warmtenet, van 12 procent van de nieuwe woningen valt met zekerheid te zeggen dat ze op een duurzame manier worden verwarmd.