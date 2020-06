Nieuw ‘diepgangrecord’ in Rotterdamse containerhaven

Met het vertrek van containerschip Marseille Maersk is in de Rotterdamse haven een nieuw diepgangrecord bereikt voor containerschepen. Het schip dat vanaf de Prinses Amaliahaven koers zette naar Maleisië had een diepgang van 17,30 meter. Het vorige record stond op 17,10 meter.

Overigens is de haven van Rotterdam toegerust op grotere diepten. Voor inkomende schepen gaat het om een diepgang van 22,50 meter. Uitgaande schepen kunnen met een diepte tot 21,50 meter nog probleemloos de haven uit. Vooral olietankers en ijzerertsschepen benutten de maximaal toegestane diepte.