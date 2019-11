Nieuw contract VDL NedCar met BMW

Bij de fabriek van VDL NedCar in Born zullen ook na 2023 BMW’s van de band rollen. VDL heeft onlangs een nieuwe overeenkomst hierover gesloten met de Duitse autofabrikant, bevestigde een woordvoerder van VDL donderdag berichtgeving op de website van de Limburger.

Met het Beierse autobedrijf is afgesproken dat vanaf 2022/23 een nieuw BMW-model zal worden gemaakt in Born. Bronnen rond NedCar zeggen dat het gaat om de BMW X1, maar daarover wilde de woordvoerder van VDL niets zeggen. „Het gaat om een opvolgmodel van een van de huidige modellen”, zei hij alleen.

Door de overeenkomst is volgens de woordvoerder de werkgelegenheid tot ver in de tweede helft van de jaren twintig veiliggesteld. „Het is een eerste stap om de continuïteit van de fabriek en de banen veilig te stellen.” VDL NedCar is intussen nog steeds in gesprek met andere bedrijven om in Born auto’s te laten bouwen.

De nieuwe ontwikkeling staat los van het schrappen van 700 niet-vaste banen, aldus de woordvoerder. Die worden momenteel afgebouwd als gevolg van de malaise in de automarkt. De afbouw van banen loopt tot eind dit jaar. Dan zullen er nog 5000 mensen in de autofabriek werken.