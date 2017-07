„Nieuw concept Wegwijs sloeg niet aan”

Wegwijs gaat dit jaar niet door en komt ook in de toekomst niet terug als grootschalige beurs voor de reformatorische gezindte. Het besluit is „met pijn in het hart” genomen, zegt Cees Hovius, beursmanager bij de Erdee Media Groep (EMG).

Meer dan vier decennia lang was het voor velen een terugkerend uitje: de gezinsbeurs Wegwijs. De Utrechtse Jaarbeurshallen, en later Ahoy in Rotterdam, was om de anderhalf jaar dé plek waar je elkaar ontmoette, waar jong en oud zijn inkopen deed –van kleding in alle soorten en maten tot een nieuwe tuinset, van de laatste cd’s en boeken tot een complete caravan– en waar goededoelenstichtingen nieuwe donateurs probeerden te werven.

Na de eerste editie in 1984 bleef Wegwijs gestaag groeien. Tien jaar geleden, in 2007, trok de beurs een recordaantal van 78.000 bezoekers. Daarna kwam de teruggang. In 2016 waren het er nog zo’n 30.000. Het werd ook steeds moeilijker om standhouders warm te maken, zegt Hovius.

Vanwaar dit besluit?

„Het nieuwe concept waarmee Wegwijs in oktober de weg omhoog weer hoopte te vinden, blijkt onvoldoende aan te slaan bij de standhouders. Toen we het begin dit jaar met een panel van kritische deelnemers bespraken, werd het nog enthousiast ontvangen. Maar tijdens de wervingscampagne liepen we bij veel bedrijven tegen een afwachtende houding aan. Onze inschatting was dat we op 60 tot 65 procent bezetting zouden uitkomen. Dat is te weinig. Als je minder standhouders hebt, heb je de bezoekers ook minder te bieden.”

U hebt dinsdag de standhouders die zich al hadden aangemeld geïnformeerd. Hoe reageerden zij?

„Aan de ene kant is er verbazing en ook wel teleurstelling, vooral bij de trouwe deelnemers. „Ik heb altijd een goede beurs gehad”, hoor je dan. Maar aan de andere kant is er ook respect voor onze beslissing en meeleven met ons bedrijf. Want het zal duidelijk zijn dat het afblazen van de beurs in dit stadium financiële gevolgen heeft voor EMG.”

Was de overstap naar Rotterdam achteraf geen gelukkige?

„Dat kun je zo niet zeggen. We trokken na de verhuizing minder bezoekers van ‘boven’ Amersfoort. Voor mensen uit Rijssen bijvoorbeeld is Rotterdam een eind weg. Maar we kregen er ook bezoekers voor terug. In de regio Groot-Rotterdam, met de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard, woont 50 procent van onze achterban.”

Hoe nu verder? Komt er nog een volgende Wegwijs?

„Wegwijs komt in ieder geval in de huidige opzet niet terug. We beraden ons nog of we doorgaan met een kleinschaligere beurs. Daar verwachten we uiterlijk in 2018 een besluit over te nemen. Waar we in ieder geval mee doorgaan is met kleinschaligere evenementen zoals de Terdege-vrouwendagen, de RD-mannendagen en de Banierdag. Die zijn juist heel succesvol. Dat geldt trouwens ook voor de abonneedagen die we regelmatig in Apeldoorn houden.”

EMG organiseert ’s zomers nog een andere beurs: Naar Buiten. Wat gebeurt daar mee?

„Naar Buiten gaat deze zomer gewoon door. Maar ook voor deze beurs moeten we ons uiterste best doen om voldoende standhouders te krijgen. Het is dus wel spannend. Na de komende editie zullen we bekijken of we ermee doorgaan, en zo ja, of dat op dezelfde schaalgrootte zal zijn.”

„Ik keek er altijd naar uit”

Het nieuws dat Wegwijs niet doorgaat, roept op de Facebookpagina van het RD veel reacties op. Een kleine selectie.

Anja: Tja, echt vernieuwend was het niet meer. Cd’s zijn uit de mode, te veel stichtingen, we hebben kasten vol met kleding en frutsels kopen doen we wel in goedkopere zaken. Er zijn te veel beursdagen. De markt raakt ook een keer verzadigd.

Marco van der Werf: Nooit meer met mijn hartsvriendinnen over de beurs slenteren en genieten van de mooiste muzikale panfluitklanken. Kleren voor onze vrouwen kopen en lekker mensen kiek’n.

Andreas Riemens: Terechte keuze. Was ook iedere keer hetzelfde.

Joke van Buren: Prachtig! Een hele dag slenteren, te veel geld uitgeven. Allemaal uiterlijk vertoon. Doe maar gewoon wat gezelligs en minder groot, dat hou je langer vol.

David-Jan Baan: Waarom niet één keer in de twee jaar? Concept was ook wel beetje op.

Dick Nijkamp: Heel erg jammer. Wij staan al jaren op deze beurs en hebben er altijd goede contacten en opdrachten aan overgehouden. Wel vonden wij het in Utrecht een stuk gezelliger dan in Rotterdam.

Agnes Oudenaarden: Ontzettend jammer. Keek er altijd naar uit. Dagje uit met mijn moeder en mijn tante. Ik zal het serieus missen.

Paul Koster: Het is nu dus ”Wegbeurs”.