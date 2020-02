Nieuw boerenprotest blijft nog in de lucht hangen

Agractie besluit vrijdag of boeren volgende week weer massaal met hun trekkers de weg op gaan. Dat heeft de actiegroep die het eerste boerenprotest van oktober vorig jaar organiseerde, dinsdagavond aan zijn achterban laten weten.

Agractie laat zijn besluit afhangen van de inhoud van de brief over de stikstofproblematiek, die het kabinet vrijdag naar de Tweede Kamer zal sturen.

Minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten spraken woensdag opnieuw met het Landbouw Collectief, waarin belangenorganisaties uit de landbouw met elkaar samenwerken, waaronder Agractie en de mee radicale actiegroep Farmers Defence Force (FDF). FDF riep boeren eerder op om met trekkers en protestborden naar Den Haag te komen, maar trok die oproep later weer in. Toch verzamelden zich woensdagochtend zo’n twintig boeren met trekkers op het Malieveld.

De uitkomsten van het gesprek tussen Rutte, Schouten en het Landbouw Collectie waren bij het sluiten van het Reformatorisch Dagblad nog niet bekend.

Het kabinet hoopt nog deze week met stikstofmaatregelen voor de agrarische sector naar buiten te treden. Maandag lekte uit dat er honderden miljoenen worden gestoken in het uitkopen van boeren die willen stoppen. Ook wordt flink geïnvesteerd in verduurzaming. Deze week spreekt het kabinet ook nog met de provincies.

Intussen is het Landbouw Collectief niet meer zo verenigd. FDF-voorman Mark van den Oever haalde recent hard uit naar LTO. De traditionele belangenbehartiger zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden, en het collectief zelfs „gijzelen.” LTO stelde hierop dat een interne strijd het Landbouw Collectief verzwakt.

GroenLinks-leider Jesse Klaver kondigde dinsdag aan een initiatiefwet in te zullen dienen „om Nederland uit de stikstofcrisis te krijgen.” In de wet staan per sector doelstellingen en een tijdpad vastgelegd, aldus GroenLinks. Dat moet wettelijk verankeren dat de stikstofuitstoot in vijftien jaar tijd zal halveren. Inkrimping van de veestapel is „onontbeerlijk”, maar ook de industrie en de transportsector zullen moeten bijdragen, aldus de partij.

