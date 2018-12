Nieuw beursjaar begint rustig

Beleggers in Amsterdam wacht maandag nog een halve handelssessie. Dan is een rumoerig beursjaar, vol van handelskift en brexitproblematiek, voorbij. Na een vrije nieuwjaarsdag begint 2019 voor de financiële markten op woensdag rustig, met een nagenoeg lege agenda.

Naast de Euronext-beurzen, waaronder die in Amsterdam maar ook bijvoorbeeld in Parijs en Lissabon, gaat ook in Londen de aandelenmarkt eerder dicht vanwege de jaarwisseling. In Duitsland wordt al helemaal niet meer gehandeld. De DAX eindigde vrijdag met een jaarverlies van 18 procent en kende daarmee het slechtste beursjaar sinds 2008. Wall Street is open en staat voor een volledige sessie. Die zal waarschijnlijk rustig verlopen. Veel boeken zijn inmiddels gesloten en handelaren vrij.

Ook de eerste handelsdagen van 2019 worden lage volumes voorzien, omdat veel marktpartijen er een paar extra vakantiedagen opnemen. Qua bedrijfsnieuws staat komende week alleen Sligro op de rol. De groothandel komt met omzetcijfers over het afgelopen jaar. PostNL weet ook de aandacht op zich gericht. Meer dan honderd pakketsorteerders die via uitzendbureau Young Capital werken voor PostNL worden onderbetaald, meldt vakbond FNV. De bond zegt zich daarbij te baseren op een onderzoek van de Inspectie SZW, die twee pakketdepots zou hebben bezocht na klachten hierover. PostNL kan zich niet vinden in dat rapport.

De macro-economische agenda is al direct vrij vol, met een trits aan inkoopmanagersindexen en inflatiecijfers. Onduidelijk is nog in hoeverre de shutdown van de Amerikaanse overheid, waar nog geen oplossing voor is gevonden, weer een rol gaat spelen op de publicaties van economische cijfers. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft die onlangs opgeschort en zal publiceren als er een akkoord is om de financiering te herstellen voor de ongeveer 20 procent van de overheid die is getroffen.

Beleggers kunnen ook reageren op opmerkingen van president Donald Trump. Die zei op Twitter een lang telefoongesprek te hebben gehad met de Chinese president Xi Jinping over het handelsconflict tussen de beide landen. Een Amerikaanse handelsdelegatie is bezig een bezoek voor te bereiden aan China volgende maand. Het is niet direct duidelijk op wiens initiatief de twee leiders met elkaar spraken.

De AEX sloot vrijdag op 487,17 punten. Dat is zo’n 11 procent lager dan aan het begin van het jaar. De hoofdgraadmeter aan het Damrak beleeft daarmee zijn eerste verliesjaar sinds 2011. De Midkap leverde over een jaar bezien zelfs bijna 23 procent in, met een actuele stand van 645,52 punten.