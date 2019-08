Nieuw beroep: domotica-expert werkt met steeds slimmere techniek

Domotica-experts zijn gespecialiseerd in technische toepassingen in gebouwen. Boeiend werk, vindt Jeroen Verbocht. „Want het is nooit hetzelfde. De techniek staat niet stil.”

Eigenlijk moet Verbocht, domotica-engineer bij Leertouwer in Barneveld, er wel om glimlachen dat de Nationale Beroepengids op internet de domotica-expert vermeldt bij de 21 nieuwe beroepen met toekomst. Een collega die vorig jaar met pensioen ging, hield zich immers in de jaren negentig al bezig met domotica, oftewel gebouwautomatisering. En zijn werkgever had toen een demonstratiecentrum, Domutron, om de nieuwste domoticasnufjes te presenteren.

Zo’n centrum zou nu lastig actueel te houden zijn, denkt Verbocht. „De techniek ontwikkelt zich zó snel. Een mooi component in huis is over een maand alweer verouderd. Met nieuwe opdrachtgevers brengen we nu referentiebezoeken bij een bestaande klant om te laten zien wat daar is geïnstalleerd. Kunnen ze gelijk horen wat de ervaringen zijn.”

Bij Leertouwer is ook het nodige veranderd. „Een installateur die een cursus bij een fabrikant volgde om zich te verdiepen in een automatiseringsonderdeel was vroeger al een domotica-expert. Klimaat, audio en video, verlichting, zonwering; al die verschillende componenten in een woning of gebouw zijn steeds intelligenter geworden. Dat vraagt nu om een nieuw beroep: de systeemarchitect of systeemintegrator die alle op zichzelf staande regelsystemen goed laat samenwerken in één overkoepelend systeem. Iemand die met een helikopterblik het totaal overziet.” Verbocht is er een cursus voor aan het volgen.

Internet verbindt systemen met elkaar. „Alles praat TCP/IP tegenwoordig.” beeld Niek Stam

Internet verbindt de systemen. „Alles praat TCP/IP tegenwoordig”, aldus Verbocht. TCP/IP is de verzamelnaam voor protocollen die gebruikt worden voor netwerkcommunicatie tussen computers. „Installateurs worden dan ook steeds meer programmeurs.”

Domotica voorziet volgens Verbocht in comfortabeler wonen en werken. Ook in woningen worden de toepassingen almaar geavanceerder. Zoals de koelkast die zelf nieuwe melk bestelt. Of geo-fencing. „Kom je binnen een bepaalde afstand van je woning, dan springt de verwarming alvast naar een gewenste temperatuur of gaat de verlichting al aan.”

Voor bedrijven biedt domotica ongekende mogelijkheden. „Het zogeheten ”internet der dingen” maakt apparaten slimmer. Zo kan de armatuur van een lamp een sensor bevatten die de temperatuur, de luchtkwaliteit en de luchtvochtigheid ter plekke meet. En een aanwezigheidsmelder kan ervoor zorgen dat naarmate er meer mensen in een bepaalde ruimte zijn, de ventilatie automatisch op een hoger niveau gaat werken.”

Verbocht ziet kansen voor gerichter en efficiënter beheer en onderhoud van gebouwen. „Daar is bij veel bedrijven zeker voordeel mee te behalen. Als je alles goed monitort, bijvoorbeeld of er ’s nachts geen ventilator blijft draaien of lampen blijven branden, verspil je geen overbodige energie en voorkom je dat spullen eerder stuk gaan. En met domotica kun je ook bijhouden na hoeveel keer gebruiken iets het begeeft. Dan ben je met tijdige vervanging storingen voor.”

Domotica biedt voor bedrijven veel mogelijkheden. beeld Niek Stam

„Samenhang systemen begrijpen”

Wie domotica-expert wil worden, moet ten minste een technische studie hebben afgerond. De Nationale Beroepengids noemt als een passende opstap de mbo-opleiding installatietechniek, waarin veel wordt geleerd over het aanleggen van uiteenlopende installaties.

Verbocht: „Denken en werken op hbo-niveau is een pre om de samenhang te begrijpen tussen de verschillende systemen. Zonder informaticakennis kan een integrator uiteraard niet en beheersing van Engels en Duits is ook onmisbaar. Veel apparatuur wordt tegenwoordig aangesloten op het internet en daarbij is productdocumentatie in die talen beschikbaar. Wil je systemen voor gebouwen gaan ontwerpen, dan biedt TVVL, het kennisplatform in de installatietechniek, de opleiding voor systeemarchitect.”