‘Niets doen tegen klimaatverandering kost Australië biljoenen’

Als klimaatverandering niet wordt tegengegaan zou de Australische economie de komende 50 jaar met 6 procent kunnen krimpen. Dat becijfert Deloitte Australië in een model dat onder meer de kosten meeneemt van de oplopende schade aan de economie door de opwarming van de aarde.

Dat komt overeen met een verlies aan bruto binnenlands product van 2,4 biljoen Australische dollar, omgerekend 1,44 biljoen euro. Daarbij zou klimaatverandering volgens de modellen van Deloitte 880.000 banen kunnen kosten.

„In 2050 zal Australië elk jaar economische verliezen lijden die vergelijkbaar zijn met de coronacrisis als we de klimaatverandering niet aanpakken”, zegt Pradeep Philip, partner bij Deloitte Access Economics. „Dat zou de economische toekomst van alle toekomstige generaties Australiërs in gevaar brengen.”

Investeringen die de uitstoot van CO2 tegengaan en investeringen die helpen om de opwarming van de aarde te vertragen, zouden de Australische economie juist een flinke impuls geven. Deloitte noemt als mogelijkheden onder meer het winnen van nieuwe mineralen voor opkomende technologieën en het investeren in de vervanging van energie- en transportinfrastructuur. „Ja, er zullen kosten aan verbonden zijn, en er zullen wat verliezers zijn. Maar we zullen allemaal verliezers zijn als we niets doen”, aldus Philip.