„Niet wenselijk dat je ongezien grote hoeveelheden drank kunt kopen”

Bol.com bezorgt sinds woensdag ook alcoholische dranken. Wie bier, wijn, rum of whisky in huis wil halen, hoeft daarvoor de deur niet meer uit. Daar is niet iedereen even blij mee.

Online drank kopen, dat kon toch al?

Dat klopt, diverse aanbieders boden die mogelijkheid al. Toch maakt het voor directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP een groot verschil dat een enorm platform als bol.com zich daarbij aansluit. „Het gemak waarmee alcohol verkrijgbaar is, staat in directe relatie tot de omvang van de consumptie”, zegt hij.

En aangezien een groot deel van de Nederlanders regelmatig op bol.com komt, verlaagt dat de drempel om ook maar even bier, wijn of sterkedrank aan te schaffen.

Kun je als minderjarige gemakkelijk online drank kopen?

Als alles volgens de regels verloopt niet. De drank komt niet met de reguliere post mee, maar met een pakketservice. Degene die het pakket aanneemt, moet daarvoor tekenen. Als de bezorger twijfelt over de leeftijd van deze persoon, moet hij naar een legitimatie vragen. Net als een caissière in de supermarkt of de barman in een café. Woordvoerder Marjolein Verkerk van bol.com is niet bang dat bezorgers door hun haast nalaten naar deze legitimatie te vragen. „Diverse vervoerders bieden deze service nu eenmaal aan. Omdat ervoor moet worden getekend, wordt een pakket ook niet bij de buren afgeleverd als er niemand thuis is.”

Is er iemand die toezicht houdt op de naleving van de 18+-regel?

In theorie zijn de burgemeesters belast met het toezicht op de Drank- en Horecawet. Maar een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is hier helder in: het is onbegonnen werk. In een winkel of café kun je ter controle nog weleens met mysteryguests werken. Bij onlineverkoop loont dat de moeite niet. Eén simpele controle vergt al een enorme organisatie. Volgens Van Dalen is al geconstateerd dat het aan de deur vaak mis gaat. „Er zijn een paar onderzoeken gedaan die dat uitwijzen. De levering gaat zo gehaast dat bezorgers niet goed controleren. Dat is ook niet gek, je kunt geen toezichthouder bij de deur zetten.”

Wat zegt bol.com op de kritiek van STAP over het gemak waarmee mensen online drank kunnen kopen?

In principe verandert er weinig, zegt Verkerk. Bol.com biedt slechts een platform waarop aanbieders zoals Gall & Gall en Belgian Beer Factory hun producten kunnen verkopen. Die deden dat al. „Online en offline is er gewoon al heel veel verkrijgbaar. Wij prijzen de drank verder niet specifiek aan. Soms sturen wij een nieuwsbrief naar onze klanten, maar dit was voor ons geen aanleiding om dat nu ook te doen. We gaan hier anders mee om dan bij andere producten.”

Stelt dat STAP gerust?

Niet echt. Van Dalen spreekt van online-”blurring”, een term die gewoonlijk wordt gebruikt om aan te geven dat grenzen tussen branches vervagen (bijvoorbeeld als een boekwinkel ook koffie gaat verkopen). „Alcohol zou op specifieke plekken moeten worden verkocht, niet op hét onlinehandelscentrum van Nederland. We waren al geen voorstander van onlineverkoop, nu wordt die dankzij bol.com nog groter en commerciëler aangepakt. Mensen kunnen ongezien grote hoeveelheden kopen. Vanuit de preventiegedachte is dat niet wenselijk.”