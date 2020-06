‘Niet-vaste pensioenen zijn flink in waarde gedaald dit jaar’

Pensioenen waarvan de uitkering niet vaststaat zijn de eerste drie maanden van dit jaar flink in waarde gezakt. Sinds eind december vorig jaar is de uitkering al met 5 procent afgenomen, becijferde advies- en onderzoeksbureau Aon. De lage rentestanden en de ontwikkelingen op de beurzen zijn daar debet aan.

Aon bekeek cijfers tot en met maart. In die maand zakten de beurzen hard, wat het moeilijk maakt om rendement te behalen. Tegelijkertijd was de rente heel laag, waardoor het aankopen van pensioenen relatief duur is. Sinds maart zijn de beurzen wel weer wat hersteld.

De schommelingen zijn alleen merkbaar voor mensen die een pensioen op basis van de beschikbare premieregeling hebben. In Nederland is ongeveer een op de zeven pensioenen op die manier opgebouwd, de rest gaat uit van een vaste uitkering. In de plannen voor een nieuw pensioenstelsel wordt uitgegaan van een overgang naar dit systeem van niet-vaste uitkeringen. Daar zijn wel enkele dempingsmechanismen ingebouwd om al te grote schommelingen tegen te gaan.