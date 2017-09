„Niet iedereen in bouwsector profiteert”

Niet alle bouwbedrijven profiteren van de aantrekkende bouwproductie en de hogere prijzen. Vooral bij bouwers die een tijd geleden al langlopende projecten aannamen, zetten prijsverhogingen de winstmarges onder druk. Dat schrijven economen van ING in een rapport over de sector.

2017 is het vierde jaar op rij dat de bouwproductie in Nederland stijgt, al is er volgens de economen wel sprake van groeivertraging. Door de aantrekkende markt wordt het voor aannemers steeds moeilijker geschikt personeel te vinden en worden bouwmaterialen schaarser.

Partijen in de keten zoals, zzp’ers, onderaannemers en toeleveranciers, zien in de aantrekkende markt een goede mogelijkheid om de prijzen te verhogen. Omdat sommige projecten eerder al voor een bepaald bedrag zijn aangenomen, zijn de extra kosten voor rekening van de bouwers.