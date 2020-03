Niet doorgaan sollicitatie heeft geen gevolg voor WW-uitkering

Werkzoekenden met een WW-uitkering wier sollicitatie niet doorgaat, hoeven niet te vrezen dat hun uitkering om die reden wordt gestopt of dat er een andere sanctie volgt. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Het instituut is druk bezig om te kijken naar wat wel en niet kan. Zo ook met betrekking tot de sollicitatieplicht. Werkzoekenden moeten zich volgens het UWV blijven inspannen om een baan te vinden.

„Dit is altijd al zo geweest, ook tijdens de economische crisis van een paar jaar geleden gold er een sollicitatieplicht”, verduidelijkt een woordvoerster. „Maar wij begrijpen goed dat dit nu lastiger is. Als je niet aan je sollicitatieplicht kan voldoen vanwege beperkingen door het coronavirus, bijvoorbeeld omdat een sollicitatiegesprek niet door kan gaan, dan heeft dat geen gevolgen voor je uitkering.”

Het solliciteren hoeft volgens het UWV niet altijd fysiek, maar kan ook op een creatieve, andere manier. De instantie benadrukt dat ook bellen of mailen naar potentiële werkgevers of zoeken naar vacatures via social media, geldt als sollicitatieactiviteit.