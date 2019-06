Niet bedrijven maar Rutte moet zorgen voor hogere lonen

Mark Rutte maakt zich zorgen. Het zijn zowel politieke zorgen als zorgen over economie. Die twee zijn natuurlijk ook niet los van elkaar te zien.

Economische groei in de wereld staat onder druk. Het zou zomaar kunnen dat in het laatste volledige jaar voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen het economisch klimaat guurder wordt. Dat is, om in weertermen te blijven, een soort code oranje, zo niet code rood voor de grootste partij van het land, de VVD.

Het zou allemaal met een sisser aflopen als de Nederlander zou merken dat zijn inkomen harder stijgt dan de prijzen, ofwel als de koopkracht zou toenemen. Alleen dat is niet het geval.

Nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder bekendmaakte dat de lonen in mei met 2,2 procent stegen, berichtten ’s lands cijfermeesters dat de inflatie inmiddels 2,4 procent bedraagt. Ofwel: een werkende gaat erop achteruit.

Dat is mijns inziens de reden waarom Rutte afgelopen zaterdag vanuit het niets een oproep deed aan het bedrijfsleven om de lonen te verhogen. Als de bedrijven dat niet doen, dan dreigde Rutte met het intrekken van allerlei fiscale fooitjes.

Hoe hard de lonen wel of niet stijgen, is niet aan de overheid. Rutte gaat met zijn oproep en dreiging volledig voorbij aan de vraag of de lonen in alle sectoren wel harder omhoog kúnnen. Er zijn bedrijven die bij hogere loonstijgingen in problemen kunnen komen en wellicht mensen moeten ontslaan. Wat je dan aan het lonenloket wint als land, verlies je aan het WW-loket. Nogal nutteloos dunkt me.

Bovendien wordt er de indruk gewekt als dat de lonen nauwelijks stijgen. En dat is simpelweg niet waar, zoals uit de cijfers van het CBS blijkt. Wat wél waar is, is dat de koopkracht ondanks de stijgende lonen achterblijft. Dát heeft een aanwijsbare reden: het beleid dat Rutte maakt in het Torentje.

Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, herbergt talloze cijfers. Van de gebruikelijke data over bijvoorbeeld economische groei tot de meer obscure gegevens over het aantal vogelsoorten dat rondfladdert in de EU-bossen.

Ook de inflatiecijfers uitgaande van constante belastingen, ofwel prijsstijgingen, zijn te vinden in de statistische spelonken van Eurostat. De totale inflatie in mei lag ruim boven 2 procent. Daarmee was de geldontwaarding bij ons een van de hoogste in de eurozone. De inflatie zónder het effect van overheidsmaatregelen bedroeg beduidend minder, slechts 1 procent. Daarmee behoorde Nederland tot de landen met de láágste inflatie in het euroland.

Door de plannen uit het Torentje stijgt de koopkracht al een lange tijd nauwelijks, ook al klimmen de lonen wel. BV en BV Nederland doen er goed aan het ontvangen bericht van Rutte retour afzender te sturen. Het adres is: Het Torentje, T.a.v. M. Rutte, Binnenhof 17, 2513 AA Den Haag. De geadresseerde kan er overigens wel degelijk iets aan doen. De overheid houdt sinds 2016 en inclusief het verwachte overschot dit jaar in totaal zo’n slordige 30 miljard euro over, ongeveer 2.000 euro per inwoner en het dubbele per werkende. Als u zich afvraagt waar uw koopkracht toch gebleven is: zie adres voor BV en BV Nederland. Beste Mark, verlaag de loonbelasting fors in plaats van bedrijven te bedreigen.

De auteur is hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer.