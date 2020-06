‘Niet altijd compensatie voor vertraging na agressie op vlucht’

Een agressieve passagier die tot vertraging of annulering van een vlucht leidt kan een billijke reden zijn voor een luchtvaartmaatschappij om zich te beroepen op een „buitengewone omstandigheid”. Dan hoeft de maatschappij gedupeerde tickethouders niet te compenseren. De maatschappij moet er wel alles aan doen om gedupeerde reizigers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen, ook als dat alleen kan met een vlucht van een andere maatschappij.

Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die een klant van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP in Portugal had aangespannen. De Portugese rechtbank vroeg opheldering aan het hof in Luxemburg over het EU-passagiersrecht. Een gedupeerde heeft recht op compensatie bij vertragingen van meer dan drie uur of geannuleerde vluchten.

De klager had een ticket voor een vlucht van Fortaleza in Brazilië naar Oslo, met een tussenstop in Lissabon. Het toestel waarmee hij vanuit Fortaleza vertrok kwam echter uren te laat aan omdat het onderweg naar Fortaleza een noodlanding had moeten maken vanwege een passagier die een andere passagier had gebeten en meerdere personen had aangevallen. Door de vertraging miste de klager het tweede deel van zijn vlucht, van Lissabon naar Oslo. Omdat TAP maar eens per dag naar Oslo vliegt kwam de klager pas de volgende dag aan in Oslo.

Het hof stelt dat de compensatievrijstelling niet op gaat als de luchtvaartmaatschappij zelf tot het storende gedrag van de passagier heeft bijgedragen of iemand heeft laten instappen die zich al voor of tijdens het instappen storend gedroeg. Ook kan de maatschappij alleen onder de compensatieverplichting uitkomen als ze alle redelijke middelen heeft aangewend om te zorgen voor een redelijk alternatief vervoer, zoals een vlucht van een andere maatschappij die vroeger aankomt dan de volgende vlucht van de eigen luchtvaartmaatschappij.

Het is nu aan de Portugese rechtbank om te oordelen over de vraag of de door TAP getroffen maatregelen redelijk waren.