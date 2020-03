Niet alle webwinkels profiteren van coronavirus

Webwinkels profiteren maar deels van de extra drukte als gevolg van het coronavirus. Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org, dat circa 80 procent van de markt vertegenwoordigt, is er momenteel een run op producten voor primaire levensbehoeften zoals eten, verzorging en medicijnen, maar worden andere aankopen uitgesteld. Daarmee is het volgens directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org verre van alleen maar hosanna.

Nederlanders worden vanuit de overheid verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zeker in Noord-Brabant wordt het openbare leven door de virusproblemen verstoord. Volgens Jongen heeft dat ook impact op de webwinkels. Hij wijst onder meer op de levering van producten aan distributiecentra en de personeelsinzet voor de afhandeling van pakketten. Grotere drukte, verstoringen in de leveringsketen en mogelijk minder mensen die aan het werk mogen, kunnen voor problemen zorgen.

Volgens Jongen is het ook nog maar de vraag hoelang de problemen aanhouden. Hij wijst onder meer op de situatie in Italië, waar het openbare in grote delen volledig is stilgevallen. Daar neemt de druk op webwinkels toe als het gaat om de primaire levensbehoeften. Maar voor de aankoop van bijvoorbeeld kleding of luxeproducten is volgens hem geen animo. Consumenten zijn sowieso terughoudend met het doen van aankopen, uit onzekerheid over de toekomst.

Marktkenners van ING menen dat ook maaltijdbezorgbedrijven kunnen profiteren van een groeiende vraag. Natuurlijk denken consumenten wel twee keer na voordat ze een ‘vreemde’ aan de deur laten komen. Maar doordat mensen uit veiligheidsoverwegingen meer thuisblijven, zullen zij echter vaker naar de telefoon of laptop grijpen om eten te bestellen, aldus de bank. ING wijst ook op de maatregelen die worden genomen om het contact tussen bezorger en klant tot een minimum te beperken, zoals contactloze bezorging.

Ondertussen neemt de druk op de websites van supermarktketens als Jumbo en Albert Heijn toe. Bij laatstgenoemde was het vrijdagochtend door grote drukte niet mogelijk om boodschappen te bestellen. Jumbo waarschuwt dat door de drukte maar een beperkt aantal bezorg- of ophaalmomenten beschikbaar is.