„NIBC kondigt beursgang in Amsterdam aan”

De in Den Haag gevestigde bank NIBC kondigt volgende week aan een gang naar de beurs in Amsterdam te maken. Dat meldden ingewijden bij de bank aan persbureau Reuters. Het was al langer bekend dat NIBC de mogelijkheden van een beursgang onderzocht.

Mogelijk komt maandag al een bekendmaking naar buiten. NIBC is eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij JC Flowers. Naar verluidt wordt de beursgang begeleid door Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, ING en ABN AMRO. De waarde van NIBC zou bij de beursgang tussen 1,5 miljard tot 1,8 miljard euro komen te liggen. NIBC was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Bij de publicatie van de cijfers over 2017 eerder deze maand liet NIBC nog weten goede vorderingen te maken bij de voorbereidingen voor een beursgang, hoewel er officieel nog geen besluit was genomen. NIBC kondigde vorig jaar aan te kijken naar de strategische opties, waaronder een beursgang.

Het middelgrote NIBC verdient zijn geld behalve met hypotheken onder meer met het verstrekken van leningen aan mkb-bedrijven in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. In 2008 wilde JC Flowers de bank nog verkopen aan de IJslandse Kaupthing Bank voor 3 miljard euro, maar die verkoop ging niet door vanwege de financiële crisis.

NIBC zag vorig jaar de winst verdubbelen tot 213 miljoen euro, van 104 miljoen euro een jaar eerder. Topman Paulus de Wilt sprak bij de cijferpublicatie van een „zeer sterk jaar” waarin de Haagse bank onder meer groeide op de hypotheekmarkt.