NHG komt met extra vangnet voor huizenbezitters

Huizenbezitters die hun hypotheeklasten niet meer kunnen dragen vanwege de coronacrisis, krijgen de ruimte om op een deel van de lening een achterstand op te lopen met behoud van de hypotheekgarantie. Dat maakte de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) bekend.

Het vangnet geeft extra steun aan mensen met tijdelijke contracten of zzp’ers die door het wegvallen van inkomsten in de problemen raken met hun hypotheeklening. Geldverstrekkers kunnen de zogenoemde Woonlastenfaciliteit aanvragen bij NHG. Als een klant uitstel van betaling wordt verleend of wanneer sprake is van een betalingsachterstand, dan staat NHG via deze faciliteit borg voor maximaal 9 procent van de oorspronkelijke hypotheeksom.

Dat gaat bijvoorbeeld voor een hypotheekschuld van 200.000 euro om maximaal 18.000 euro.